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825 راكبا و57 شاحنة وبرادا إجمالي الحركة في ميناء نويبع خلال 24 ساعة
ميناء نويبع

825 راكبا و57 شاحنة وبرادا إجمالي الحركة في ميناء نويبع خلال 24 ساعة

السبت، 14 يناير 2017 04:41 م
أ ش أ

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر بأن ميناء نويبع البحري استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 825 راكبا و24 شاحنة و3 سيارات و33 برادا وأتوبيس و570 طرد سمك، وذلك علي متن 3 رحلات للعبارات.

وأضاف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن هذه الحركة تتضمن وصول 674 راكبا و13 شاحنة و3 سيارات و11 برادا وأتوبيس علي متن رحلتين، بالإضافة إلي مغادرة 151 راكبا و11 شاحنة و22 برادا و570 طرد سمك علي متن رحلة واحدة.

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