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مخزون كربون ببقعة صغيرة يعادل ما نفتثه أميريكا بعشرين عاما
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مخزون كربون ببقعة صغيرة يعادل ما نفتثه أميريكا بعشرين عاما

السبت، 14 يناير 2017 04:38 م

يقول علماء إن منطقة خث تمتد بين الكونغو والكونغو الديمقراطية تحتوي على 30 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بالولايات المتحدة في 20 عاما.

والخُث هي نباتات متفحمة توجد بالأراضي الغدقة في المناطق المعتدلة، وتتعفن ببطء في الطور الأول لتكون الفحم، وتتركب من الحزازيات ونباتات المستنقعات القصبية

وتوصل فريقان من بريطانيا والكونغو لهذا الاكتشاف عام 2014، ويقولان إن هذه هي أكبر منطقة معروفة من هذا النوع من الأراضي وهي موطن لأنواع نادرة من الغوريلات والفيلة.

وقال العلماء في عدد دورية نيتشر، الذي صدر الأربعاء، إن البناء في تلك المنطقة سينجم عنه انبعاث الغاز.

ويرتبط ثاني أكسيد الكربون بالتغير المناخي ومستنقعات الخث. وتتكون هذه المستنقعات نتيجة تراكم المواد النباتية المتحللة.

وقال سايمون لويس، المتخصص في علم البيئة بجامعة ليدز وأحد المشاركين في الدراسة “أراضي الخث تكون عاملا في محاربة تغير المناخ حين تترك على حالها وبالتالي فإن الإبقاء على مخزونات كبيرة من الكربون دون تدخل في أراضي الخث يجب أن يكون أولوية.”

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