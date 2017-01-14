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سامسونج لن تقلد "آي فون 7"
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سامسونج لن تقلد "آي فون 7"

السبت، 14 يناير 2017 04:33 م

كشفت تسريبات جديدة صورا شبه مؤكدة لهاتف “Galaxy S8” الجديد من شركة سامسونج الذي من المتوقع أن يعلن إطلاقه أواخر فبراير أو مطلع مارس المقبلين.

وأظهرت التسريبات الجديدة أن منفذ سماعات الصوت من قياس 3.5 ميليمتر سيبقى كما هو عليه في الجهاز الجديد، في حين كانت تقارير قالت إن سامسونج ستقلد أبل وتلغي ذلك المنفذ.

وأظهرت الصور التي تم تداولها على نطاق واسع الهاتف الجديد بشاشة منحنية الطرفين، مع فجوة كبيرة للكاميرا في الواجهة الخلفية، تسمح بوجود كاميرا مزدوجة.

وراجت شائعات مؤخرا بشأن تخلي شركة سامسونج عن منفذ السماعات في جالاكسي إس 8، ورجحت أن يتم وصل الجهاز بسماعات عبر خاصية بلوتوث على غرار ما فعلت شركة أبل في جهاز آي فون 7.

وتشير الصور المسربة إلى وجود أزرار ثلاثة على الجانب الأيسر من الهاتف، بما في ذلك مفاتيح الصوت وزر الاستعداد. وتقول تقارير إن الجهاز سيكون متوفرا في الأسواق في منتصف أبريل المقبل.

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