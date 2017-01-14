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عمر القمر أكبر بكثير مما نعتقد
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عمر القمر أكبر بكثير مما نعتقد

السبت، 14 يناير 2017 04:31 م

توصل علماء إلى حقيقة مفادها أن عمر القمر كان أكبر من التقديرات السابقة بفارق شاسع جدا.

وكشفت دراسة أجراها فريق من العلماء في جامعة كاليفورنيا الأميركية أن عمر القمر يبلغ 4.51 مليار سنة، وظهر على الأرجح بعد 60 مليون سنة من ظهور النظام الشمسي، وفق ما ذكرت مجلة “ساينس أدفانس” العلمية.

وكانت تقديرات العلماء السابقة تشير إلى أن عمر القمر يبلغ 140 مليون سنة فقط.

واعتمد العلماء في دراستهم على تحليل اضمحلال اليورانيوم في معدن الزركون الموجود على القمر، وكان هذا المعدن موجودا في صخور القمرية التي جلبتها الرحلة الفضائية “أبولو 14” عام 1971.

وأشاروا إلى أن عمر القمر بالغ الأهمية في فهم كيفية تطور نظامنا الشمسي وتشكيل صخور الكواكب.

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