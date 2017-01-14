تغييرات مناخية تجبر طيورا في بريطانيا على الهجرة

ذكرت إحدى الدراسات بأن ارتفاع درجات الحرارة وحصاد المحاصيل الزراعية يشير إلى أن الطيور تختفي من أصقاع من إنجلترا، في حين تذهب الفراشات واليعاسيب إلى مناطق أبعد.

وكانت التغييرات المناخية قد أدت إلى اختفاء بعض سلالات الطيور في أنحاء من إنجلتره في الوقت الذي لم تتح لهم الأراضي الزراعية مساحات للتأقلم مع درجات حرارة دافئة.

وفي دراسة علمية جديدة يناقض هذا الكشف اقتراحات سابقة تقول إن الطيور تتبع التسخين الشمسي من خلال تغيير مساحات سكناها.

كما وجدت الأبحاث أن الطيور التي تفضل المناخات الباردة شأن “جشنة المروج” و”عصفور الصفصاف” و”طيور الصفصاف المغردة” اختفت من مناطقها في جنوب شرق إنجلترا و”إيست إنغليا” حيث المحاصيل الزراعية وفيرة.