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حازم الهواري ينفي تقديم شكوى لدى الكاف بسبب تواضع فندق إقامة المنتخب بالجابون
كأس اﻻمم اﻻفريقية 2017 في الجابون‎

حازم الهواري ينفي تقديم شكوى لدى الكاف بسبب تواضع فندق إقامة المنتخب بالجابون

السبت، 14 يناير 2017 04:38 م
أ ش أ

نفى حازم الهواري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس بعثة منتخب مصر في الجابون، نيته تقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، بسبب تواضع فندق إقامة أعضاء المنتخب في مدينة بورت جنتيل الجابونية.

وقال الهواري - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - إن بعثة منتخب مصر تقبلت الوضع، وبدأ اللاعبون في التعايش مع الأمر، حتى لا يؤثر ذلك على مستوى الفريق في مباريات البطولة.

وأشار إلى أن الفندق الذي تقيم فيه البعثة المصرية، هو الأفضل في مدينة بورت جنتيل، موضحا أن باقي منتخبات المجموعة الرابعة “غانا وأوغندا ومالي”، تقيم في فنادق أقل من حيث الإمكانيات، مضيفا أن التعداد السكاني القليل في المدينة هو سبب عدم توافر فنادق مميزة.

وأكد الهواري، أن إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، قام باحضار جهاز مخصص لعمليات استشفاء اللاعبين بعد التدريبات، لعدم تعرض لاعبي المنتخب لحالة إرهاق.

ويقيم منتخب مصر في مدينة بورت جنتيل الجابونية، استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2017 التي تستضيفها الجابون وتنطلق اليوم السبت، وتستمر حتى يوم 5 فبراير المقبل.

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