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نيسان تختبر أول سيارة ذاتية القيادة في أوروبا
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نيسان تختبر أول سيارة ذاتية القيادة في أوروبا

السبت، 14 يناير 2017 04:25 م

أعلنت شركة نيسان اليابانية لتصنيع السيارات، عن إجرائها أول اختبار لها على الطرقات الأوروبية للسيارات ذاتية القيادة في لندن.

ويأتي إعلان نيسان بعد شهور من إعلانها عن تصنيع طرازين جديدين في بريطانيا، رغم المخاوف بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الحكومة البريطانية، أنها ترغب في تشجيع تطوير واختبار تكنولوجيا القيادة الذاتية في بريطانيا، للمساعدة على بناء صناعة تخدم سوقا عالمية يرجح أن تصل قيمتها إلى قرابة 1.1 ترليون دولار بحلول 2025.

وأوضحت نيسان، يوم الجمعة، أن نسخة معدلة من سيارتها الكهربائية المدمجة ليف مزودة بتكنولوجيا القيادة الذاتية ستختبر في العاصمة البريطانية، الشهر المقبل، وذلك في أول استعراض من نوعه بالشوارع الأوروبية.

وأكدت الشركة التي تصنع نحو ثلث الإنتاج الإجمالي للسيارات في بريطانيا، إنها ستوسع الإنتاج في مصنعها بشمال شرق إنجلترا بناء على ما وصفه مصدر بأنه وعد حكومي بتقديم دعم إضافي لتعويض أي تراجع في القدرة التنافسية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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