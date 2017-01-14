تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة (فرع ثقافة القاهرة) مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية خلال الفترة من 17 : 29 يناير الجاري بالمواقع الثقافية المختلفة التابعة للفرع، وذلك في إطار اهتمام الهيئة برئاسة الدكتور سيد خطاب بمشاركة الجماهير احتفالاتهم بذكرى ثورة 25 يناير.

ففي يوم 17 يناير الجاري تعقد محاضرة بعنوان “25 يناير بين الأهداف الإيجابية والسلبية” يلقيها الدكتور سيد رشاد وذلك بقصر ثقافة عين حلوان.

وفى يوم 22 يناير الجاري تعقد محاضرة بعنوان “ثورة يناير في عيون المصريين” يلقيها د. أشرف الدعدع، كما يقام معرض فنون تشكيلية وآخر لنادي المرأة، إلى جانب تقديم عرض فني لفرقة المطرية للفنون الشعبية، بجانب أغاني وطنية للفنان أحمد عباس وذلك بقصر ثقافة المطرية.

أما في يوم 24 يناير الجاري تقام محاضرة بعنوان “دور المرأة في ثورة 25 يناير” تلقيها أمل عامر وذلك بقصر ثقافة مصر الجديدة.

وفى يوم 26 يناير يقام معرض فنون تشكيلية بعنوان “ثورة يناير في عيون المصريين”، كما يتم تكريم أسر الشهداء، بجانب تقديم عرض فني لفرقة القاهرة للفنون الشعبية، بالإضافة إلى أغاني وطنية لفرقة القاهرة للموسيقي العربية وذلك بقصر ثقافة روض الفرج، أما في قصر ثقافة السلام يقام معرض فنون تشكيلية، إلى جانب أمسية شعرية لأعضاء نادي أدب السلام، كما يقام معرض نادي المرأة ومجلة حائط عن ثورة يناير، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة كورال السلام.

وتُختتم الفعاليات في يوم 29 يناير الجاري، حيث يقدم قصر ثقافة عين حلوان فيلم وثائقي عن ثورة يناير، إلى جانب إقامة معرض رسوم أطفال عن ثورة يناير، بالإضافة إلى تقديم عرض فنى لكورال أطفال عين حلوان.