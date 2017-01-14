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الصين تنجح في صناعة أول قلم حبر جاف
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الصين تنجح في صناعة أول قلم حبر جاف

السبت، 14 يناير 2017 04:12 م

تمكنت الصين، مؤخرا، من صناعة أول قلم حبر جاف بمكونات محلية كاملة، بعدما واجهت صعوبات تقنية جمة في تطويره، طيلة الأعوام الماضية.

وأعلنت مجموعة “تايي وان” للحديد والفولاذ الصينية، المملوكة للدولة، نجاحها في إنتاج الفولاذ المستخدم في صناعة رأس قلم الحبر الجاف (الكرة الصغيرة في مقدمة القلم)، بعد خمس سنوات من البحث والتطوير.

وأثار عجز الصين، في وقت سابق، عن صناعة أحد مكونات القلم، حيرة لدى الكثيرين، بالنظر إلى تقدم صناعة البلاد في إنتاج منتجات أكثر تعقيدا.

وبحسب ما نقلت “سكاي نيوز”، فإن تعثر الصين في إنتاج رأس قلم الحبر من الفولاذ، كان بسبب عدم امتلاكها آلات لقطع الفولاذ بشكل بالغ الدقة، مما كان يضطرها إلى استيراد المادة من سويسرا.

وتنتج الصين قرابة 80 في المئة من أقلام الحبر في العالم، وتحول عجزها عن صناعة رؤوس الأقلام الفولاذية إلى تحد قومي جرت مناقشته بشكل مطول في وسائل الإعلام المحلية.

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