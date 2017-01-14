ندوتان للمجلس الأعلى للثقافة عن إفريقيا ودور المحليات في التنمية

يعقد المجلس الأعلى للثقافة ندوتين الأحد ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها المجلس خلال شهر يناير الجاري حول “الثقافة في إفريقيا” و”دور المحليات في مواجهة قضايا التنمية”.

تعقد الندوة الأولى ضمن سلسلة كاتب وكتاب لمناقشة كتاب بعنوان “الثقافة والمثقفون في أفريقيا” لحلمي شعراوي الساعة السادسة مساء بالمجلس، يدير الندوة الناقد شعبان يوسف، بحضور محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ومستشار للشئون الأفريقية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر ووزير الإعلام الأسبق.

ويشارك في الندوة كل من الدكتور إجلال رأفت والدكتور أحمد زايد والدكتور أماني الطويل والدكتورة إيمان يوسف والدكتورة حورية مجاهد والدكتور حيدر إبراهيم والدكتور خليل عبد الرازق والسفير سمير حسنى والدكتور سمير فلفل والدكتورة شهيدة الباز والدكتور عماد أبو غازي ومدحت الزاهد والمستشارة مروى ممدوح سالم وهانم النحاس وسيد فؤاد والدكتور عبد الحميد حواس والدكتور مصطفى كامل والدكتور أحمد مرسى واعتدال عثمان.

كما يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هيثم الحاج على، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ندوة أخرى بعنوان “المحليات والتنمية”، تنظمها لجنة العلوم السياسية ومقررها الدكتور إكرام بدر الدين الساعة الخامسة مساء بقاعة الندوات بالمجلس.

ويُشارك في هذه الندوة الدكتور خالد زكريا والدكتور سمير عبد الوهاب والدكتور هالة منصور، يدير الندوة الدكتور محمود الشريف وزير الحكم المحلى الأسبق.