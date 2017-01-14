جرت العادة أن تقوم مواقع إعلامية بتسريب أخبار المنتجات التقنية قبل إطلاقها، لكن شركة سامسونج قد تكون لجأت إلى طريقة غير مباشرة لتسريب كل شيء عن هاتف “Galaxy S8” بنفسها.

إذ عرضت الشركة الكورية الجنوبية إعلانين تجاريين على أنهما لشاشتها الجديدة فائقة الوضوح بتقنية AMOLED، لكن ما لفت الأنظار في هذين الإعلانين هو الهاتف الذي يعتمد على الشاشة المعلن عنها.

وقد أفشى الإعلان بكل شيء عن هاتف سامسونغ الجديد، فشكل الجهاز الذي ظهر في الإعلان وحجمه وتصميمه الفريد تشير إلى أنه لا يمكن إلا أن يكون “غالاكسي إس 8” الذي يتوقع أن يبصر النور خلال أشهر، حسبما ذكر موقع “CNET” الخاص بأخبار التقنية.

وسيكون الجهاز أول هاتف ذكي تطرحه سامسونغ بعد كارثة هواتف “غالاكسي نوت 7” التي كانت تنفجر بسبب عيب في البطارية، وسحبتها الشركة من الأسواق وأوقفت إنتاجها.

وبناء على التسريبات التي توفرت مسبقا فإن الهاتف الذي ظهر في الإعلان هو “غالاكسي إس 8”، فهو يعتمد على شاشة كبيرة مع مساحة صغيرة جدا مخصصة لحواف الهاتف، ولا يحتوي على الزر الرئيسي Home Button، وكذلك فهو يعتمد على شاشة بدقة AMOLED وهي الشاشة التي ظهرت في الإعلان.

وكانت مواقع صينية سربت مؤخرا صورا لهاتف “غالاكسي إس 8” ، وأظهرت أن سامسونغ لن تلغي منفذ سماعات الصوت من قياس 3.5 ميليمتر كما فعلت أبل في آيفون 7.