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الصين تضع سقفا عاليا لجودة الهواء
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الصين تضع سقفا عاليا لجودة الهواء

السبت، 14 يناير 2017 04:08 م

وضعت الصين سقفا عاليا لمستوى جودة الهواء الذي تستهدفه سلطات بكين في عام 2017، وهو يزيد عن مثلي المعيار المقبول لدى منظمة الصحة العالمية.

وقال رئيس بلدية العاصمة الصينية تساي تشي، السبت، إن السلطات تعمل جاهدة لإبقاء الجسيمات المجهرية “بي.إم 2.5” في مستوى يقارب 60 ميكروغراما في المتر المكعب في المتوسط سنويا.

وتشكل “بي. إم 2.5”  جسيمات ملوثة للهواء، وتتخذ شكلا صغيرا يجعلها قادرة على اختراق الرئة والتأثير على أعضاء أخرى.

وتحدد منظمة الصحة العالمية، المتوسط السنوي المقبول لتلك الجسيمات ما بين 20 و25 ميكروغراما في المتر المكعب.

وأشارت الإدارة المحلية، في وثيقة، إلى أن مستوى جودة الهواء في بكين تحسن على الأرجح بنسبة 9.9 في المئة عام 2016 .

وتسبب الضباب الدخاني ضرب بكين وأجزاء كبيرة في شمال ووسط البلاد، لأيام في الأسابيع الأخيرة، بتعطيل الرحلات الجوية والعمل في الموانئ والمدارس.

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