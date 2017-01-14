علق الشيخ إسلام النواوى، على قتل الكلاب بالخرطوش في محافظة الشرقية، قائلا إن الإسلام علمنا الرحمة بكل المخلوقات حتى الجماد وعند الحديث عن الكلب تحديدا نجد جدالا حول كونه نجسا من عدمه، ولكن قتله يختلف من حالة لأخرى، حيث يفضل قتل الكلب العقور الذي يضر الناس وليس المفيد في الصيد او الحراسة.

وأضاف النواوي في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على فضائية “دريم”، اليوم السبت، أن غياب العمل المؤسسي والجمعيات الأهلية سيتيح الفرصة للمواطنين بقتل الكائنات الحية دون رقابة أو محاسبة وهو خطأ كبير، فيما يجب اتباع سنة الرسول “احسنوا الذبحة”، مشيرا إلى أنه غير محبب قتل الكلاب بالخرطوش في وضح النهار وأمام اعين الاطفال الذين قد يعتبروا هذا الامر نوعا من الاستمتاع ويرغبون في اتباعه.