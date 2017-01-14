أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، أن مصر تسعى لوفاق وطني ليبي يقوم على قاعدة توحيد ليبيا أرضا وشعبا، مضيفا أن بعض الدول الغربية ترفض مجلس النواب الليبي الشرعي – على حد قوله.

وأوضح بكري من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “عين على البرلمان” على قناة “الحياة” الفضائية اليوم السبت، أن أزمة ليبيا بالنسبة لمصر تعتبر قضية “أمن قومي” ولا أحد يستطيع منع التدخل المصري.

وأشار إلى أن مؤتمر “الأمن الديمقراطي” الذي تنظمه مصر يعتبر صفحة جديدة في إطار بحث قضايا الأمن على الساحة الليبية.