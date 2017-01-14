البنك الزراعي المصري يقدم برامج تمويلية جديدةالسبت، 14 يناير 2017 04:05 م
أعلن رئيس البنك الزراعى المصري سيد القصير أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد لقاء مع محافظ البنك المركزي لدراسة تقديم برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال القصير - في كلمته خلال مؤتمر (الاقتصاد المصري على طريق التقدم.. الآليات - التحديات)، الذى تنظمه مجلة “الأهرام الاقتصادي” - “إنه سيتم التنسيق مع البنك المركزي أيضا لتقديم برامج لتمويل السياسات الزراعية للمستفيدين من مشروع إصلاح المليون ونصف المليون فدان، مشيرا إلى أن مشروع 1.5 مليون فدان الغرض منه تحقيق تنمية شاملة وخلق مجتمعات عمرانية كبيرة، وليس فقط استصلاح أراض”.
وأوضح أن نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي “البنك الزراعى المصري” حاليا تحت مظلة البنك المركزي، هو أحد محاور الاصلاح الاقتصادي لأن البنك كانت تحكمه قوانين قديمة لم تعد تلائم التغيرات التى تشهدها البلاد.
وأضاف أن البنك لن يحيد عن دوره فى خدمة الفلاحين والمزارعين، مبينا أن أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 تحقيق التنمية الريفية والزراعية، منوها بأن البنك سيقدم من خلال 1210 أفرع المنتشرة فى أنحاء مصر خاصة فى الصعيد والدلتا والريف، خدماته للمهمشين، حيث يسعى إلى تحقيق نمو احتوائي شامل لكافة المناطق والفئات، فضلا عن تحقيق شمول مالي.
وأكد القصير أن البنك يقدم للفلاحين تمويلا منخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 5% للمزارعين، و7% للانتاج الحيواني، و8.5% للانتاج الحقلي.
وحول قرار تحرير سعر الصرف وتأثيره، قال رئيس البنك الزراعى المصري “إن تحرير سعر الصرف هو أحد محاور اصلاحات الحكومة، ولا يجب أن يتم تقيمه بمعزل عن باقي المحاور الأخرى، مشيرا إلي أن الهدف من الاصلاح الاقتصادي فى النهاية سيعود على المواطن”.
ونوه بأن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات لحماية الفئات التى تأثرت من خلال التوسع فى شبكات الحماية الإجتماعية، مثل برامج “تكافل وكرامة”، وكذلك الدعم المقدم للفلاحين على المحاصيل المختلفة.
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