قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي إن حصيلة البنك من التنازلات عن الدولار بلغت ٢ مليار دولار منذ قرارتعويم الجنيه في ٣ نوفمبرالماضي ، منوها بأنه لايوجد قوائم انتظار للمستوردين لدي البنك.

وأضاف أبوالفتوح -خلال كلمته بمؤتمر الاقتصاد المصري على طريق التقدم الذي تنظمه جريده الاهرام الاقتصادي اليوم / السبت- أنه تم فتح كروت السحب للخارج سواء للتعليم أوالعلاج وكذلك كل شخص ” عميل” يستطيع الحصول على مبلغ ١٠٠٠ دولار عند السفر.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا ناجحة وفعالة وكان لها مردود إيجابي ، منوها بضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. واستطرد قائلا إن عام ٢٠١٧ هو عام التحديات ، ونهاية العام الجاري سيكون بداية الانطلاقة للاقتصاد المصري.