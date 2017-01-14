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البنك الاهلي: مليارا دولار حصيلة التنازلات عن الدولار ولا يوجد قوائم انتظار للمستوردين
دولارات

البنك الاهلي: مليارا دولار حصيلة التنازلات عن الدولار ولا يوجد قوائم انتظار للمستوردين

السبت، 14 يناير 2017 04:02 م
وكالات

قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي إن حصيلة البنك من التنازلات عن الدولار بلغت ٢ مليار دولار منذ قرارتعويم الجنيه في ٣ نوفمبرالماضي ، منوها بأنه لايوجد قوائم انتظار للمستوردين لدي البنك.

وأضاف أبوالفتوح -خلال كلمته بمؤتمر الاقتصاد المصري على طريق التقدم الذي تنظمه جريده الاهرام الاقتصادي اليوم / السبت- أنه تم فتح كروت السحب للخارج سواء للتعليم أوالعلاج وكذلك كل شخص ” عميل” يستطيع الحصول على مبلغ ١٠٠٠ دولار عند السفر.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا ناجحة وفعالة وكان لها مردود إيجابي ، منوها بضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. واستطرد قائلا إن عام ٢٠١٧ هو عام التحديات ، ونهاية العام الجاري سيكون بداية الانطلاقة للاقتصاد المصري.

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