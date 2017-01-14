ينظم قطاع مصلحة السجون في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة، معرضًا لمنتجاته خلال الفترة من 17 يناير حتى 11 فبراير القادم لعرض منتجات “الأثاث الخشبي والمعدني والمنتجات الحيوانية والداجنة والألبان والخضروات.

وقال بيان صادر عن المصلحة إنه سيتم تنظيم هذه المعارض محافظة المنيا (خلال الفترة من 17/1حتى 21/1)، والنادي العام لضباط الشرطة بمدينة نصر “دار الضيافة” (خلال الفترة من 24/1حتى 29/1)، ونادي الشرطة بالمنصورة بالمشاية (خلال الفترة من 1/2 حتى 5/2)، و نادي الشرطة ببورسعيد (خلال الفترة من 7/2 حتى 11/2).