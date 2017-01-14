 Moheet on google
السبت 14 يناير 2017 03:54 مساءً
روابط سريعة
عاجل:
مصلحة السجون تنظم معرضا لمنتجاتها المختلفة بمناسبة عيد الشرطة
مصلحة السجون

مصلحة السجون تنظم معرضا لمنتجاتها المختلفة بمناسبة عيد الشرطة

السبت، 14 يناير 2017 03:57 م
محيط: متابعات

ينظم قطاع مصلحة السجون في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة، معرضًا لمنتجاته خلال الفترة من 17 يناير حتى 11 فبراير القادم لعرض منتجات “الأثاث الخشبي والمعدني  والمنتجات الحيوانية والداجنة والألبان والخضروات.

وقال بيان صادر عن المصلحة إنه سيتم تنظيم هذه المعارض محافظة المنيا (خلال الفترة من 17/1حتى 21/1)، والنادي العام لضباط الشرطة بمدينة نصر “دار الضيافة” (خلال الفترة من 24/1حتى 29/1)، ونادي الشرطة بالمنصورة بالمشاية (خلال الفترة من 1/2 حتى 5/2)، و نادي الشرطة ببورسعيد (خلال الفترة من 7/2 حتى 11/2).

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3