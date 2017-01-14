يعقد دكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء القادم، للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 48 التى ستقام خلال الفترة من 26 يناير الجارى وحتى 10 فبراير القادم.

وأكدت وزارة الثقافة حرصها على تسهيل سبل المشاركة بمعرض الكتاب، لمراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ولرفع المعاناة على الناشر المصرى، فتم تثبيت سعر المتر داخل المعرض كما كان العام الماضى، حيث أن الهيئة لم تضيف نسبة الزيادة لهذا العام، لتشجيع الناشرين على المشاركة.

يشار إلى أن الدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، تحمل عنوان “الشباب وثقافة المستقبل”، وتم اختيار الشاعر صلاح عبد الصبور شخصية المعرض، كمل تحل دولة المغرب ضيف شرف معرض القاهرة.

وتسلمت الهيئة أرض المعارض بمنطقة مدينة نصر، وتم عمل معاينات شاملة على الأرض ورسم تصورات مبدئية لاستغلال مساحة أرض المعارض، ويجرى حاليا تلقى حجوزات الناشرين داخل أرض المعارض.

من جهة ثانية، استحدثت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاور جديدة للاستعداد لفعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ48، تتمثل فى استضافة كبار الأدباء والمثقفين والمبدعين لتناول سيرهم الأدبية وتكريمهم فى حياتهم من قبل الهيئة وتسليمهم دروع الهيئة تقديرًا لدورهم، وليس بعد رحيلهم كما يجرى.

ومن المقرر مشاركة شعراء الجامعات من الطلاب فى المعرض، بتنظيم لقاءات فكرية وأمسيات شعرية لهم فى مخيمات فى المعرض، بالتنسيق بين الهيئة والجامعات بترشيح 5 من طلابها للمشاركة، وذلك فى إطار التركيز بصفة عامة على شباب الجامعات الموهوبين.

وستشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة ب3 مخيمات فى معرض القاهرة للكتاب، وهي مخيم للإبداع الأدبى، ويتضمن مناقشة بعض إصدارات الهيئة المطبوعة سواء كانت مجموعات قصصية أو روايات أو دواوين، ومخيم الطفل وذلك بعرض أنشطة الطفل وتنظيم الورش الفنية وكل ما يتعلق بالأطفال،

وسيقدم مخيم الفنون العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية، بالإضافة إلى تنظيم الأمسيات الشعرية.

يذكر ان الدورة ال 47 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب شهدت اشتراك 35 دولة و850 دار نشر ، كما زار المعرض نحو 5ر2 مليون فرد ما يؤكد النجاح الكبير المتزايد الذى يحققه المعرض عاما بعد عام.