زار الدكتور أسامة الأزهري - مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية - يرافقه الإعلامي أحمد المسلماني، والمنشد الشاب مصطفى عاطف، العالم الجليل الشيخ معوض عوض إبراهيم - أكبر معمر أزهري - يبلغ من العمر 110 عامًا.

وأكد مستشار الرئيس، أن الشيخ “معوض” أحد أعمدة الأزهر الشريف الراسخة، فهو نموذج للأزهري في أنقى صوره، مثمنًا دوره في خدمة الأزهر والدعوة، وما أثرى به المكتبة الإسلامية من مؤلفات.

وأوضح أنه في القريب العاجل، سنحتفل بإصدار ديوان شعر له، تحت عنوان “رحيق الإيمان” حتى يعم علمه وتستفيد منه الأجيال.

ومن جانبه قال “معوض” إنه تعلم على يديه المئات من طلبة الأزهر الشريف، وعاصر عددًا كبيرًا من علماء الأزهر وله ذكريات كثيرة معهم خلال الثلاثينيات والأربعينات من القرن الماضي عايش فيها شخصيات عظيمة من رجال الأزهر الأجلاء.

ووجّه “معوض” حديثه لـ”لأزهري” قائلا”: مهمامك كثيرة لكن الله معك”، كما دعا للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية - بالتوفيق والنصر، وأن يرد الله عنه كيد الكائدين، وأن يحفظ مصر وشعبها وعلمائها من كل سوء.