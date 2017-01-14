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اختفاء ميكروفون من البرلمان التركي ثمنه 15 ألف يورو
البرلمان التركي

اختفاء ميكروفون من البرلمان التركي ثمنه 15 ألف يورو

السبت، 14 يناير 2017 03:54 م
وكالات

اختفى واحد من أصل اثنين من ميكروفونات منبر البرلمان التركي بعد العراك العنيف الذي نشب بين النواب خلال المناقشات التي جرت حول التعديلات الدستورية في 11 يناير الجارى.

وذكرت التقارير أن قيمة الميكروفون المفقود تبلغ 15 ألف يورو، وكان موضوعا على المنبر الذي لحقت به أضرار في أثناء المشاجرة بين النواب التي وصلت إلى حد التشابك بالأيدي.

وتمت صيانة المنبر الذي يزن 250 كلج وإعادة تجميعه في مكانه بتاريخ 12 يناير إلا أن فريق الصيانة اضطر لوضع ميكروفون قديم عوضا عن الميكروفون المفقود.

ويعتقد أن الميكروفون استخدم من قبل أحد النواب في أثناء المشاجرة “كسلاح” لضرب النواب المعارضين له.

يذكر أن أحد النواب أصيب بكسر في أنفه فضلا عن الأضرار المادية التي لحقت بالأثاث خلال العراك الذي نشب بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، وممثلي حزب الشعب الجمهوري المعارض في أثناء التصويت على المواد الثالثة والرابعة والخامسة من أصل حزمة التعديلات.

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