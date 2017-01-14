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اليابان ترسل مسبارا صغيرا إلى المريخ
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اليابان ترسل مسبارا صغيرا إلى المريخ

السبت، 14 يناير 2017 03:27 م

باشرت اليابان بتصميم مسبار صغير ورخيص نسبيا يفترض أن يرسل في مطلع العشرينات إلى المريخ ويهبط على سطحه.

ويتوقع أن يبلغ وزنه 140 كيلوجراما فقط ، ما يقل 10 أضعاف عما هو عليه لدى الأجهزة الفضائية من هذا النوع التي كانت قد استخدمت لغرض دراسة المريخ وسطحه.

وقالت صحيفة ” Yomiuri ” إن تصميم وتصنيع المسبار سيكلفان اليابان ما يتراوح بين 8.5 و17 مليون دولار ما يقل أيضا بمقدار 10 أضعاف عن التكاليف العادية.

يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة تعتزم في العشرينات إرسال محطات فضائية ثقيلة إلى المريخ. وتعول اليابان على أن تنصب مسبارها الصغير بمثابة “راكب” في أحد تلك الأجهزة الفضائية لينفصل عنه عند الوصول إلى مدار المريخ ويهبط على سطحه بشكل مستقل.

جدير بالذكر أن اليابان سبق لها أن أرسلت إلى المريخ مسبار “نودزومي”. إلا أن تلك البعثة الفضائية باءت بالفشل لوقوع خلل في محرك المسبار.

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