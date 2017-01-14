المغرب تمنع إنتاج وبيع "البرقع الأفغاني"السبت، 14 يناير 2017 03:29 م
أصدرت وزارة الداخلية المغربية قرارا بمنع إنتاج وبيع البرقع الأفغاني للسيدات من خلال محلات بيع الملبوسات، وبدأت الوزارة في تنفيذ القرار منذ الإثنين الماضي بحسب ما أوردت الصحف المغربية وما تداوله رواد شبكات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.
ورغم أنه لم يصدر أي بيان رسمي بهذا الخصوص إلا أن مسؤولين أمنيين أكدوا صحة القرار لصحف محلية في المغرب لمقتضيات أمنية.
ومنذ تداول الأخبار بمنع البرقع الأفغاني في المجتمع المغربي وهناك حالات من السجال بين رافض ومؤيد للقرار الذي لم يتأكد بعد.
ومن الرافضين للقرار الكاتب المغربي عبدالله الترابي؛ حيث قال: “لا سلطة في العالم لها الحق في فرض اللباس الذي يجب أن ترتديه المرأة أو يرتديه الرجل”، وهو رأي تناقله كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وإذا كان البعض يعتبر البرقع غريبا على الثقافة المغربية وبالتالي وجب منعه، فإن “الترابي” يعتبر ان هذا التبرير غير مقنع، وقال “السلاطين المرينيون (سلالة حكمت المغرب في القرن 13) لم يرتدوا بنطال الجينز الضيق، وجداتنا لم تكن تعشق مشدات فيكتوريا سيكرت” التي يرتديها عدد كبير من المغربيات اليوم”.
وعلق، ساخرا، أحد رواد شبكات التواصل الاجتماعي على قرار وزارة الداخلية: “أنا مع منع الداخلية أيضا الماكياج لأنه يغطي الوجه الحقيقي للمرأة”.
ويلف الغموض قرار المنع الذي اتخذته وزارة الداخلية، إذ يتساءل كثيرون إذا كان القرار سيشمل النقاب أيضا، باعتبار أنه يغطي الوجه والجسد وقد “يدخل” في خانة التهديد الأمني.
وفي المقابل تؤيد وزيرة الأسرة والطفل السابقة نزهة الصقلي القرار؛ حيث قالت: “خطوة مهمة في المعركة ضد التطرف الديني”.
ورحبت الكاتبة المغربية الفرنسية ليلى سليماني في مقال كتبته بقرار المنع، إذ اعتبرت أن “النقاب ليس لباسا مثل الألبسة الأخرى”، بل هو “أداة للقمع والإلغاء الرهيب لشخصية المرأة وإهانة لنصف البشرية”، وتذكر الكاتبة بأن البرقع مرتبط بتقاليد متزمتة في الإسلام.
والبرقع الأفغاني معروف باللون الأزرق أو البني، ويغطي كامل جسد المرأة مع قطعة صغيرة مشبكة تخفي العينين لكي تتيح للمرأة الرؤية ليمكنها التنقل، وفي المغرب وخصوصا بين الأوساط السلفية ترتدي بعض النساء النقاب الذي يغطي جسد المرأة بالكامل باستثناء العينين.
ولا يوجد في المغرب قانون يحدد نوع الزي إلا ما يخالف الآداب العامة وتقاليد المجتمع.
-
الجامعة العربية تدين قرار مجلس النواب الأمريكى بشأن قرار وقف الاستيطان
دانت جامعة الدول العربية قرار مجلس النواب الأمريكي ، والذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية كونه يحمل تنديداً بالقرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولى الذي يطالب بالوقف ...Fri, 13 Jan 2017 09:22:42 GMT
-
"الجمارك" تخفض الرسوم على السيارات الأوروبية..وخبراء: الأسعار لن تتغير
بدأت مصلحة الجمارك في مطلع شهر يناير الجاري تخفيض قيمة الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بحسب اتفاقية الشراكة التي وقعتها مصر مع الاتحاد ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
«المرور»: الانتهاء من إصلاحات بالطريق الدائري أعلى «مؤسسة الزكاة» - محيط
أكد النقيب مصطفى عبد الحاكم مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالطريق الدائري أعلى منطقة مؤسسة الزكاة. وأشار عبد…Fri, 13 Jan 2017 10:07:21 GMT
-
الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة
عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل، ليوصف هو بـ”النكدية” وكثرة ...Fri, 13 Jan 2017 07:36:10 GMT
-
مقتل 71 شخصا في قصف واشتباكات بين النظام والمعارضة في سورياFri, 13 Jan 2017 08:05:41 GMT
-
محافظة القاهرة تشن حملة موسعة لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات
شنت أجهزة حي السيدة زينب برئاسة المهندس حسام رأفت حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة السيدة زينب لإزالة المباني المخالفة ورفع الإشغالات. وقامت الأجهزة ...Fri, 13 Jan 2017 09:39:13 GMT
-
شبورة كثيفة بمحاور القاهرة والجيزة.. و"المرور" يحذر من زيادة السرعة
شهد كوبرى أكتوبر ومحور 26 يوليو، وبعض الطرق الرئيسية بمحافظة القاهرة والجيزة، صباح اليوم، شبورة كثيفة، أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطريق. وحذرت الإدارة ...Fri, 13 Jan 2017 06:49:34 GMT
-
حقيقة تعديل قانون «اﻹيجارات القديمة»
نفى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي ما تردد عن إجراء تعديلات على قانون الإيجارات القديمة حتى الآن، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا. وقال ...Thu, 12 Jan 2017 12:48:01 GMT
-
ضبط 3 من قيادات الإخوان بالبحيرة متهمين بالتحريض على العنف
تمكنت مباحث البحيرة من ضبط 3 من جماعة الإخوان، المطلوبين من النيابة العامة للتحقيق معهم فى اتهامات بالتحريض على العنف والتظاهر بدون تصريح. كانت حملة أشرف عليها ...Sat, 14 Jan 2017 12:14:02 GMT