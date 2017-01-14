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بالفيديو.. مراسم افتتاح سفارة فلسطين في الفاتيكان
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

بالفيديو.. مراسم افتتاح سفارة فلسطين في الفاتيكان

السبت، 14 يناير 2017 03:24 م
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عرضت فضائية “RT” ، لقطات مصورة من مراسم افتتاح الرئيس الفلسطيني سفارة بلاده في الفاتيكان.

وافتتح الرئيس الفلسطيني محمود سفارة فلسطين في الفاتيكان.

ودعا عباس، دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وقال: “كلما زاد اعتراف العالم بدولة فلسطين اقتربنا من تحقيق السلام”.

وحول نية الإدارة الأمريكية الجديدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، قال عباس: “نتمنى أن يكون ذلك غير صحيح، لأن ذلك سيعرقل عملية السلام، ندعو الرئيس المنتخب ترامب إلى فتح حوار بيننا وبين الإسرائيليين من أجل السلام”.



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