قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إيقاف القيد لعدد من أندية الدورى الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على رأسهم الزمالك والإسماعيلى والاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى والإنتاج الحربى والداخلية.

جاء قرار مجلس الجبلاية بسبب وجود مستحقات مالية للاعبين الراحلين عن هذه الفرق، ومنهم أحمد حسن الصقر وعرفة السيد من الزمالك، إلى جانب أكثر من لاعب بالإسماعيلى ومثلهم للإنتاج الحربى.