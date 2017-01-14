قال المهندس السيد عبدالصادق رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت، اليوم، 19 سائحا من مختلف الجنسيات لزيارة دير سانت كاترين وصعود جبل موسى وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين والاستمتاع بالمخيمات البدوية.

وأضاف في بيان صحفي، أن مدينة كاترين استقبلت خلال الأسبوع الماضي ما يقرب من 3 آلاف سائح، وتقوم المدينة على سياحة اليوم الواحد.

وأكد تراجع نسبة الإشغال بالمدينة، موضحا أنه من المتوقع أن ترتفع النسبة مرة أخرى خلال إجازة نصف العام.