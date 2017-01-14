دافعت شركة فيريرو الإيطالية عن مكوّن تقاطعه حاليا 2 من شركات الأغذية في البلاد، وهو زيت النخيل المُستخدم في صناعة شوكولا نوتيلا الشهيرة.

وقد ذكرت تقارير عديدة أن زيت النخيل قد يسبب الإصابة بالسرطان، لذا تتعرض صناعة زيت النخيل البالغ حجمها 44 مليار دولار لضغط كبير في أوروبا، خاصة بعد أن أدرجته السلطات ضمن العناصر الخطرة المسببة للإصابة بالسرطان.

ولكن زيت النخيل يدخل في مكونات منتج شركة فيريرو الرئيسي، شوكولا نوتيلا. لذا أطلقت الشركة حملة دفاع عنه إعلانية قوية من أجل طمأنة الناس حول سلامة نوتيلا، والتي تمثل نحو خمس مبيعات الشركة البالغة 10 مليارات دولار.

وتعتبر شوكولا نوتيلا إحدى أشهر العلامات التجارية الغذائية في إيطاليا، وكذلك الأكثر شعبية في وجبات الإفطار عند الأطفال. وتكتسب هذه الشوكولا اللذيذة ملمسها الناعم ومدة صلاحيتها من زيت النخيل، حيث تقول الشركة المنتجة إن أي بديل مثل زيت عباد الشمس قد يغير من مواصفاتها.

وقال فينتشنزو تابيلا، مدير المبيعات في شركة فيريرو: “سيسفر إنتاج نوتيلا دون زيت النخيل عن منتج أدنى مستوى من المنتج الحقيقي، وسيكون ذلك خطوة نحو الوراء”.

يذكر أن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية قالت في مايو/أيار 2016: “يمكن أن يولد زيت النخيل ملوثات مسببة للسرطان أكثر من أي زيت نباتي آخر في حال تكريره عند درجة حرارة تزيد عن 200 مئوية”. إلا أنها لم توصِ المستهلكين بالتوقف عن تناول شوكولا نوتيلا، حيث أكدت أن هنالك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات من أجل تقييم مدى الخطورة.

وتحدثت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، عن نفس هذه الخطورة المحتملة لزيت النخيل، ولكنهما لم توصيا المستهلكين بالتوقف عن تناول زيت النخيل.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير لم تحظر استخدام زيت النخيل في الطعام.

ويجري التخلص من رائحة ولون زيت النخيل الطبيعي من خلال استخدام دراجات حرارة مرتفعة، ولكن شركة فيريرو تقول إنها تستخدم عملية صناعية تمزج فيها بين درجات حرارة هي أقل من 200 درجة مئوية وضغط منخفض للغاية من أجل تقليل نسبة الملوثات.