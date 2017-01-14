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وزير السياحة: نواجه تحديات بين ترشيد النفقات وحملات الترويج
سياحة

وزير السياحة: نواجه تحديات بين ترشيد النفقات وحملات الترويج

السبت، 14 يناير 2017 03:07 م

قال يحيى راشد وزير السياحة، اليوم السبت إن القطاع يمثل 11.3% من الناتج المحلي المصري، مشيرا إلى سعى وزارته إلى وضع خطة لتحقيق تحدي يجمع ما بين ترشيد النفقات في مختلف القطاعات الداخلية والخارجية مع وضع حوافز جديدة للسائحين عن طريق الحملات الترويجية.

وأضاف راشد أن هناك عدد من الأهداف التي تسعى الحكومة في تحقيقها فى مجال السياحة، أبرزها التواجد الدائم في مجال التسويق الإليكتروني للمقاصد المصرية، ودعم السياحة العلاجية، وتعزيز السياحة الدينية، العمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المشروعات القومية.

وتابع راشد خلال مؤتمر «الاقتصاد المصري على طريق التقدم.. الآليات..التحديات.. الفرص»، والذي تنظمه مجلة الأهرام الاقتصادي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبحضور 300 شخصية من ممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية: «نسعى إلى تحويل جميع المنشآت والفنادق السياحة إلى العمل بالطاقة الجديدة والمتجددة».

ولافت إلى أن قرار تعويم الجنيه المصري من قبل البنك المركزي كان له أثرًا إيجابيًا على معدلات السياحة خلال الفترة الحالية.

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