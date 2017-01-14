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ذبحت طفلتين بدافع الانتقام من زوجها.. تعرف على القصة!
المتهمة بذبح الطفلتين
المتهمة بذبح الطفلتين

ذبحت طفلتين بدافع الانتقام من زوجها.. تعرف على القصة!

السبت، 14 يناير 2017 03:05 م
محيط: أحمد زكي

مثلت قاتلة طفلتين بنجع حمادي شمال محافظة قنا أمام رجال النيابة العامة جريمتها بذبح الطفلتين بمسرح الاحداث كاملة.

وقال مصدر أمني بمركز شرطة نجع حمادي إن السيدة “م. أ” اعترفت أن الدافع وراء ارتكابها تلك الجريمة هو الانتقام من طليقها بعد أن تركها وباع منزلهم لحساب زوجته الجديد.

وأوضح المصدر أن السيدة  ارتكبت جرائم بحق اطفال تتراوح أعمارهم ما بين سن ٥سنوات والأخرى ١٥سنة بدافع الانتقام من طليقها بعد أن تركها وقام ببيع منزلهم لحساب زوجته.

وبين أن عملية القتل كانت عن طريق ذبح الفتاة الكبرى ذات “15 سنة” أولا، وعندما رأيتها الصغرى التي تبلغ من العمر خمس سنوات اجهزت عليها خشية افتضاح أمرها.

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