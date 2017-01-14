كشف يحيى راشد، وزير السياحة، عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة لإنعاش القطاع، وجذب أكبر عدد من السياح، وذلك من خلال اقتحام الوزارة للأسواق التقليدية وغير التقليدية للسياحة، ووضع حوافز ومنتجات جديدة للسياحة المصرية للوصول لشرائح مختلفة، وتنويع أنماط السياحة مثل تنشيط السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات والمعارض، واستهداف أسواق بعيدة مثل دول الاسكندنافية وأمريكا والصين، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الطيران لدعم الطيران العارض، ودعم البنية التحتية للسياحة ودعم المستثمرين المحليين والأجانب.

وقال راشد، خلال كلمته بمؤتمر مجلة الأهرام الاقتصادى، بعنوان “الاقتصاد المصرى على طريق التقدم”، إن قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يمثل 10% من الناتج المحلى، وتساهم فى جذب العملة الصعبة، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تنشيط التجارة والصناعة، وعلى الصعيد الدولى، تمثل السياحة 30% من الاقتصاد العالمى، وتخطى عدد السائحين مليار سائح خلال عام 2015.

وأكد يحيى راشد، أن الحكومة تدعم قطاع السياحة، وأطلقتها كمشروع قومى، وتحاول حاليا توعية المواطنين بدور السياحة، وتحسين صورة مصر بالخارج من خلال زيادة حملات تنشيط السياحة، بالإضافة إلى دعم سياسة الدولة فى تخفيض وترشيد النفقات من خلال تقليص التمثيل بالخارج، ودعم برنامج ترشيد الطاقة والمياه.