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اختراع جديد قادر على إسكات أي شخص
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اختراع جديد قادر على إسكات أي شخص

السبت، 14 يناير 2017 03:01 م

عُرض خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية “CES 2017” المقام في ولاية “لاس فيغاس” الأمريكية اختراع جديد قادر على إسكات البشر الثرثارين بطريقة فريدة من نوعها، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

ويعمل الاختراع الجديد، والذي أطلق عليه اسم  “هش مي- Hushme”، على حجب صوت الأشخاص الذين يتحدثون في الهاتف كثيرا في العمل والأماكن العامة.

والجهاز الجديد يشبه إلى حد كبير سماعات الرأس، إلا أنه مخصص للفم بدلا من الأذنين، حيث ترتبط سماعات الفم مع الهاتف عبر البلوتوث.

وتم تجهيز”سماعات الفم” بميكروفونات وسماعات منفصلة، لحماية خصوصية المتصل وعدم إزعاج الآخرين أثناء التحدث بالهاتف.

بالإضافة إلى أن جهاز “هش مي” يعزل كافة الأصوات الخارجية عن المكالمة التي يجريها المتصل، كما يعزل صوت المستخدم ومن يتصل به عن المحيط الخاص بالمستخدم.

وسيطرح الجهاز في وقت لاحق من هذا العام، بسعر يقارب الـ 200 دولار، في حالة نجاح حملة التمويل الجماعي، التي ستطرحها الشركة في وقت لاحق.

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