قال محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر إن إجمالي مبالغ الخطة الاستثمارية (2016 – 2017) بلغت 178 مليونا و396 ألف جنيه لأعمال الرصف والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح المحافظ - في تصريح اليوم السبت - أن ما يقرب من 60% من الخطة تم تنفيذها على مستوى المحافظة وجارى الانتهاء من كافة أعمال الخطة نهاية فبراير القادم بعد التشديد على رؤساء المراكز والمدن بسرعة إنهاء الأعمال.

وأشار إلى أنه يعقد اجتماعا أسبوعيا مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الكهرباء والطرق والصحة والتعليم لمناقشة موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية أولا بأول ووضع الحلول الفورية للعقبات حتى ينتهى العمل بالمشروعات نهاية فبراير القادم.

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