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سانت كاترين تستقبل 19 سائحا من جنسيات مختلفة
سانت كاترين

سانت كاترين تستقبل 19 سائحا من جنسيات مختلفة

السبت، 14 يناير 2017 03:01 م

قال المهندس السيد عبد الصادق رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت اليوم السبت 19 سائحا من مختلف الجنسيات، وذلك لزيارة دير سانت كاترين وصعود جبل موسى وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين والاستمتاع بالمخيمات البدوية.

وأوضح عبد الصادق، أن مدينة كاترين التى تعمل على سياحة اليوم الواحد، ومن هنا تختلف نسبة الإشغال السياحية بين يوم وآخر، ويتزايد الإقبال عليها فى أيام الإجازات والعطلات خاصة للمصريين.

وأشار إلى أن تراجع نسبة الإشغال بالمدينة نتيجة الاستعداد لامتحانات الفصل الدارسى الأول، موضحا أنه من المتوقع أن ترتفع النسبة مرة أخرى خلال إجازة نصف العام.

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