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الأرض ستشهد عام 2022 انفجارا شديدا ناجما عن ولادة سوبرنوفا
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الأرض ستشهد عام 2022 انفجارا شديدا ناجما عن ولادة سوبرنوفا

السبت، 14 يناير 2017 02:59 م

يتوقع فريق من علماء الفلك الأمريكيين أن يشهد أهالي الأرض عام 2022 ألمع انفجارات السوبرنوفا، الأمر الذي سيجعلهم يغمضون عيونهم إزاء سطوع معظم النجوم في المجرة.

وكان البروفسور في كلية كالفين (مولنار لاري) قد لفت انتباه العلماء إلى النظام الثنائي KIC 9832227 في كوكبة الدجاجة، وهو عبارة عن نجمين يدور واحدهما حول الآخر سيتدامجان عام 2022 ، ما سيتسبب في الإفراج عن كمية هائلة من الطاقة والضوء.

وقال مولنار:” سنشهد تغيرا مفاجئا في السماء يمكن أن يرصده أي أحد. وقد كان من الصعب جدا التنبؤ في وقوع ما لم يكن ليحدث من قبل”.

يذكر أن مولنار كان يتابع تصرف النظام الثنائي KIC 9832227 2013 منذ عام 2013. وقام بقياس دورتي النجمين اللتين تعادلان 11 ساعة فقط. ثم لاحظ أن المسافة بينهما تقل تدريجيا ، ما دفع به إلى الاعتقاد أن اصطدامهما وشيك. وهذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها للعلماء فرصة مشاهدة الأعوام الأخيرة من عمر نجمين قبل تدامجهما أو اندماج أحدهما بالآخر.

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