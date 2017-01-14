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محافظ الأقصر يستمع إلى شكاوي موطني الكرنك
معبد الكرنك

محافظ الأقصر يستمع إلى شكاوي موطني الكرنك

السبت، 14 يناير 2017 02:58 م

التقى محمد بدر، محافظ الأقصر، بعدد من أهالى الكرنك بحضور أحمد ادريس وخالد مجاهد والطيرى حسن أعضاء مجلس النواب لمناقشة عدد من مطالبهم والتعرف على أهم المشكلات التي تواجه أهالى منطقة الكرنك بمركز ومدينة الأقصر.

واستعرض الأهالى مطالبهم المتمثلة في البدء بانشاء مركز الشباب المخصصة له قطعة أرض منذ سنوات، وانشاء مدرسة للتعليم الأساسى لإستيعاب الكثافة الطلابية وإصلاح شبكات الصرف الصحى خاصة بمناطق نجع الجالس ونجع العوابد ضمن الخطة العاجلة للمحافظة، بالإضافة إلى مشكلات نقص سيارات الأجرة بالمنطقة وعدم تواجد الأطباء بالوحدات الصحية.

من جانبه، أوضح محافظ الأقصر أنه تتوافر قطعة أرض بمساحة أكثر من 2 فدان سيتم تخطيطها لإستغلالها في انشاء مركز الشباب ومدرسة التعليم الأساسى التي تحتاجها المنطقة، كما تم تخصيص مبالغ مالية لتركيز العمل في الخطة الإستثمارية لتطوير خطوط وشبكات الصرف الصحي بكافة قرى ونجوع المحافظة.

وأضاف أن المحافظة تدرس أيضا ادخال منظومة شركات النقل الجماعى للحد من قلة سيارات الأجرة ببعض المناطق وعدم التزام السائقين بخطوط السير المقررة، كما تقوم مديرية الصحة بدراسة التعاقد مع بعض الأطباء المتفرغين للتواجد بالوحدات الصحية على مستوى المحافظة في الفترات المسائية.

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