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مصر للطيران: سعر رحلات اليوم الواحد لشرم الشيخ 999 جنيه
مصر للطيران - طائرة

مصر للطيران: سعر رحلات اليوم الواحد لشرم الشيخ 999 جنيه

السبت، 14 يناير 2017 02:55 م

قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة طرحت اسعار خاصة على رحلات اليوم الواحد الى بعض وجهاتها الداخلية التي تقلع من مطار القاهرة الدولي وهي شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان بأسعار تبدأ من999 جنيه مصري شاملة الرسوم والضرائب للذهاب والعودة في نفس اليوم وكذلك رحلاتها التي تقلع من مطار برج العرب بالإسكندرية بأسعار تبدأ من888 جنيه مصري إلى كل من الاقصر وأسوان و شرم الشيخ والغردقة.

وأوضح في بيان صحفي أن شبكة خطوط مصر للطيران وتشغيلها رحلات منتظمة من مطاري القاهرة والإسكندرية إلى هذه النقاط علي مدار اليوم ساعد الشركة في تقديم هذا العرض والذي يناسب الكثير من عملاء الشركة بجانب العروض الترويجية الأخرى الذي سبق الاعلان عنها .

وأشارت الشركة إلى انه يمكن لعملاء ها معرفة المزيد عن هذا العرض وعروض برامج سياحية متنوعة من خلال مركز اتصالاتها التليفونية على رقم 1717من أي محمول أو من أي خط أرضي داخل جمهورية مصر العربية على 090070000، أو من خلال موقع مصر للطيران الرسمي www.egyptair.com.

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