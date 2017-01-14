يستأنف المنتخب الوطنى للشباب تدريباته اليوم /السبت/ بمعسكره بأحد فنادق مدينة نصر، استعداداً لمواجهة المغرب ودياً يومي /الثلاثاء/ و/الخميس/ المقبلين.

وأوضح عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب - في تصريح لموقع الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم - أن استاد القاهرة سيستضيف المباراتين الوديتين في تمام الساعة الثالثة عصراً.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة معتمد جمال كان قد منح اللاعبين أمس راحة من التدريبات.