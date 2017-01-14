 Moheet on google
السبت 14 يناير 2017 02:33 مساءً
روابط سريعة
المنتخب الوطنى للشباب يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة المغرب وديا
منتخب مصر للشباب

المنتخب الوطنى للشباب يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة المغرب وديا

السبت، 14 يناير 2017 03:09 م
وكالات

يستأنف المنتخب الوطنى للشباب تدريباته اليوم /السبت/ بمعسكره بأحد فنادق مدينة نصر، استعداداً لمواجهة المغرب ودياً يومي /الثلاثاء/ و/الخميس/ المقبلين.

وأوضح عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب - في تصريح لموقع الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم - أن استاد القاهرة سيستضيف المباراتين الوديتين في تمام الساعة الثالثة عصراً.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة معتمد جمال كان قد منح اللاعبين أمس راحة من التدريبات.

اقرأ أيضاً:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3