خبراء الأرصاد: طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيدالسبت، 14 يناير 2017 02:53 م
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمال البلاد مصحوبة بسقوط الامطار على السواحل الشمالية تمتد خفيفة على محافظات الوجه البحرى والقاهرة كما تقل الرؤية صباحا السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر .
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف الى مترين والرياح تكون شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 9 17
الإسكندرية 8 17
مطروح 8 16
بورسعيد 11 17
دمياط 8 18
بلطيم 9 18
الإسماعيلية 7 18
السويس 8 18
العريش 7 18
نخل 2 15
طابا 4 17
الطور 10 19
مرسى علم 12 22
الغردقة 11 20
شرم الشيخ 15 21
رفح 3 17
كاترين 5 12
سيوة 4 16
المنيا 8 18
الفيوم 9 18
رأس سدر 9 21
أبوسمبل 11 24
وسط الدلتا 8 17
أسيوط 6 20
سوهاج 7 21
الأقصر 8 23
أسوان 11 24
شلاتين 14 24
حلايب 16 22
الوادى الجديد 11 22
قنا 7 23
نويبع 13 20
السلوم 6 16
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 22 34
المدينة 16 28
الرياض 11 23
المنامة 16 20
أبوظبى 15 21
الدوحة 15 22
الكويت 9 19
دمشق 1 12
بيروت 11 16
عمان 3 11
القدس 5 11
غزة 8 17
بغداد 4 12
مسقط 18 24
صنعاء 4 25
الخرطوم 19 36
طرابلس 8 14
تونس 5 11
الجزائر 6 11
الرباط 3 16
نواكشوط 12 28
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 2- 5
اسطنبول 3 6
اسلام اباد 6 16
نيودلهى 8 20
جاكرتا 24 32
بكين 7- صفر
كوالامبور 24 31
طوكيو 2- 6
أثينا 6 13
روما 1 7
باريس صفر 4
مدريد 2 10
برلين 1 4
لندن 1 8
مونتريال 12- 7-
موسكو 5- صفر
نيويورك 4- 6
واشنطن صفر 8
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