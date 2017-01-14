سحر نصرتتفقد مشروعات "الاجتماعي للتنمية" بسوهاجالسبت، 14 يناير 2017 02:52 م
أكدت نيفين جامع الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية علي حرص الصندوق علي المشاركة في خطط الدولة الهادفة لتطوير محافظات الصعيد ورفع المستوى المعيشي لأبنائها.
واشادت بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي والدكتورة سحر نصر في توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروعات التنموية التي يقوم بها الصندوق في تلك المحافظات واهتمام الوزيرة شخصيا بمتابعة التنفيذ علي ارض الواقع و زيارة مشروعات الصندوق.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي لمحافظة سوهاج وتفقد مشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة بمرافقة الدكتور/ ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج والاستاذة نيفين جامع امين عام الصندوق.
وصرحت نيفين جامع بأن تلك الزيارة اثمرت عن توقيع عدة مشروعات لخدمة اهالي محافظة سوهاج بإجمالي تمويل من الصندوق يصل الي 5.5 مليون جنيه. حيث تم توقيع عقد لتمويل المشروعات متناهية الصغر بين الصندوق وجمعية تنمية المجتمع ورعاية الاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة سوهاج بقيمة 2.5 مليون جنيه من خلال القرض المقدم من الصندوق السعودي بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر لأبناء المحافظة.
كما تم خلال الزيارة ايضا تسليم 6 عقود لجمعيات اهلية بسوهاج ضمن المشروع العاجل للتشغيل كثيف العمالة لبدء العمل في مجال الصحة ومحو الامية وتشغيل الشباب حيث حصلت كل جمعية علي نصف مليون جنيه لتمويل المشروعات التنموية.
و اوضحت الامين العام للصندوق الاجتماعى ان المشروع العاجل للتشغيل كثيف العمالة هو احد المشروعات القومية التي تتبناها الحكومة المصرية وينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية بكافة محافظات الجمهورية ومنها محافظة سوهاج وذلك بتمويل من البنك الدولي والاتحاد الاوروبى ويهدف هذا المشروع الي توفير فرص عمل للعمالة الماهرة ونصف الماهرة للحد من زيادة معدلات الفقر والبطالة وذلك من خلال تنفيذ مشروعات أشغال عامة وتنمية مجتمعية بالمحافظات الاكثر حاجة لتلك الخدمات.
وتابعت نيفين جامع تصريحاتها واشارت الى ان الزيارة شملت عدد كبير من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي مولها الصندوق لأهالي سوهاج ومنها مشروعات متناهية الصغر في مجال تشغيل منتجات نسيج يدوية حيث تتراوح قيمة القرض فيها من 3 الاف جنيه وحتى 12 ألف جنيه والتى تم تنفيذها من خلال الجمعيات الاهلية بالمحافظة وبتمويل من الصندوق وهيئة الجايكا اليابانية وذلك بهدف الحفاظ على صناعة المشغولات اليدوية والتشجيع على التشغيل الذاتي والدخول في مجال العمل الحر.
كما تم زيارة نماذج للمشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق العربى والبنك الدولى والمنحة السعودية وذلك في مجال تصنيع المرايات والاسمدة والحلويات وكذلك تجارة ادوات منزلية وتجارة ملابس حيث يصل تمويل بعض هذه المشروعات إلي 1.5 مليون جنيه مما اتاح العديد من فرص العمل الناجحة لأهالي سوهاج.
وأختتمت الأمين العام للصندوق الاجتماعى تصريحاتها بالتأكيد على ان الصندوق يسعى دائما الى التعاون مع كافة المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية بهدف تنفيذ مشروعات تنموية في مصر تخدم المناطق الأكثر احتياجا وتعمل علي تحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة والعمل على تقديم أفضل الطرق والآليات لرفع مستوى الخدمات المقدمة.
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