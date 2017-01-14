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خالد عكاشة: العناصر الإرهابية بيتم تجنيده بسبب الخطاب الديني
الخبير الأمني - العميد خالد عكاشة
الخبير الأمني - العميد خالد عكاشة

خالد عكاشة: العناصر الإرهابية بيتم تجنيده بسبب الخطاب الديني

السبت، 14 يناير 2017 03:20 م
محيط - خالد الريس

أكد العميد خالد عكاشة رئيس المركز الوطني للدراسات الأمنية، أن استقطاب الشباب في أعمار صغيرة “له دلالة خطيرة”، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تستهدف هذه الفئة من الشباب نتيجة عدم نضوجهم ويسهل مهمة الجماعات.
وأشار عكاشة من خلال لقائه ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، إلى أن الجماعات الإرهابية لها منهج لتجنيد الشباب بحسب شخصياتهم وأفكارهم، موضحا أن الشباب في هذا العمر من السهل قراءة وتحليل شخصياتهم.
وأوضح أن معظم العناصر بيتم تجنيدها بسبب عدم وجود خطاب ديني يراعي مفردات العصر والأولويات والمخاطر ومناقشة الشعائر بشكل روتيني جامد.

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