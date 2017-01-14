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شركة بريطانية تنتج أحذية بلون البشرة
81050-أحذية-بألوان-البشرة-المختلفة

شركة بريطانية تنتج أحذية بلون البشرة

السبت، 14 يناير 2017 02:53 م
وكالات

يسيطر اتجاه الـ nude color على الموضة فى جميع أنحاء العالم فى الفترة الأخيرة، لا سيما إذا كنا نتحدث عن موضة الأحذية. وعلى عكس الفساتين والأزياء بشكل عام التى لا تفضلها الكثيرات بألوان البشرة، تفضل الغالبية العظمى من النساء ارتداء أحذية بلون بشرتهن لما يمنحها ذلك من جمال خاص، ويجعل الساق تبدو أطول وأجمل.

ولكن لأن لون البشرة ليس واحدًا فى جميع أنحاء العالم، قررت إحدى العلامات التجارية البريطانية للأحذية أن تنتج الأحذية الـ nude بـ 10 ظلال مختلفة لتغطى جميع ألوان البشرة.

وكانت العلامة الفرنسية الشهيرة “كريستيان لوبوتان” أصدرت فى العام الماضى خط أحذية بلون البشرة بـ 7 ظلال مختلفة، ولكن السعر الكبير للماركة العالمية يظل عائقًا أمام الاستخدام الشعبى لها على عكس الأحذية الجديدة التى يعد سعرها متوسطًا، حسبما ذكر موقع “مترو البريطانى”.

وقال المدير التنفيذى للعلامة البريطانية Kahmune إنهم قرروا طرح هذا الخط من الأحذية لأنهم يرون إن الوقت قد حان للاحتفاء بتنوع ألوان بشرة الإنسان.

وتمت مطابقة ألوان الأحذية وفقًا لألوان كريم أساس “ماك”، ولذلك كل ما عليكِ حين تشترين الحذاء لتتأكدى أنه مناسب لبشرتك هو أن يتطابق لونه مع لون كريم الأساس الخاص بكِ.

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