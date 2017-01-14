بدء فاعليات المؤتمر الأول لروماتيزم القلب بمشاركة نبيلة مكرمالسبت، 14 يناير 2017 01:58 م
افتتحت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج يرافقها السفير حازم فهمى بوزارة الخارجية اليوم ” السبت” فاعليات المؤتمر الأول لروماتيزم القلب، الذى تنظمه مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب، بالتعاون مع جمعية القلب الأفريقية، والمجلس العالمى للقلب، برئاسة الدكتور العالم مجدى يعقوب وبحضوروفود تمثل 22 دولة أفريقية.
وقال الدكتور مجدى يعقوب، إن مرض روماتيزم القلب اختفى فى معظم دول العالم المتقدم، ولكن لازال موجودا فى أفريقيا واستراليا وجنوب أفريقيا، والعام الماضى بدأت فكرة إقامة هذا المؤتمر من جنوب أفريقيا، من “أديس أبابا”، مضيفا نحن هنا اليوم لمكافحة هذا المرض، وبحضور عدد من دول العالم ونحن نتحدى هذا المرض ونحارب من أجل القضاء علية، والذى يؤثر على صمامات القلب وبالتعاون مع العالم بول بوتنج من معهد بلانت إيرث فى بريطانيا، والذى يدعمنا لمحاربة هذا المرض.
من جانبه قال العالم بول بوتنج من معهد بلانت ايرث ببريطانيا، نتعاون من أجل القضاء على هذا المرض فى مصر، ولابد ان نضع أيدينا بيد البعض لمحاربة هذا المرض، موضحا أن هذا المرض يتسبب فى إجراء عمليات القلب المفتوح، لافتا النظر إلى أنه لابد أن نعرف أهمية العمل الجماعى لمحاربة الحمى الروماتيزمية فى أفريقيا، مضيفا أن مصر هى مهد الحضارة، وبدايات الطب والأطباء، وعندما جاء هيرودوت الإغريقى، وصف مصر بان بها طبيب لكل مرض، لذلك لابد من تضافر الجهود حكومية والأهلية، والمبادرات الشخصية لمكافحة هذا المرض.
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