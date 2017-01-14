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السبت 14 يناير 2017 12:54 مساءً
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اعتقال فرنسية وبلجيكية في طريقهما إلى "داعش"
الشرطة المجرية

اعتقال فرنسية وبلجيكية في طريقهما إلى "داعش"

السبت، 14 يناير 2017 01:54 م
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اعتقلت السلطات الهنغارية فرنسية تبلغ من العمر 19 عاما وبلجيكية في الثامنة عشرة من العمر، ليل الخميس الجمعة، على الحدود في المجر بموجب مذكرة توقيف أوروبية للاشتباه بسعيهما الالتحاق بالمتطرفين.

وأوقفت الشابتان في مركز روجكي الحدودي بينما كانتا على متن حافلة متوجهة إلى العاصمة البلغارية صوفيا، كما قال ناطق باسم الشرطة لوكالة الانباء المجرية الرسمية.

وقال غيورغي باكوندي مستشار رئيس الوزراء فيكتور أوربان لشؤون الأمن الداخلي للتلفزيون الوطني إن المشتبه بهما اللتان كانت إحداهما تحمل جواز سفر مزورا، اعتقلتا بموجب مذكرة توقيف أوروبية “لعلاقتهما بمنظمة إرهابية”.

ويشتبه بأنهما كانتا تحاولان الالتحاق بصفوف تنظيم داعش في سوريا عن طريق بلغاريا ثم تركيا، وهو مسار يسلكه الراغبون في الانضمام للمتطرفين بدلا من الرحلات الجوية.

وكان قاض لمكافحة الإرهاب في باريس اتهم الشابة الفرنسية في أبريل 2016 بـ “المشاركة في عصابة أشرار”، ثم أخضعت لمراقبة قضائية. وذكر مصدر قضائي أن مذكرة توقيف صدرت بحقها بعد ذلك.

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