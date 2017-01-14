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نوكيا تستعد لإطلاق هاتف Nokia 8″"
نوكيا-تستعد-لإطلاق-هاتف

نوكيا تستعد لإطلاق هاتف Nokia 8″"

السبت، 14 يناير 2017 01:51 م

كشف تقرير جديد عن  أن شركة نوكيا أعلنت خلال معرض CES 2017 عن نموذج هاتف ذكى جديد يحمل الاسم الرمزى Supreme، والذى قيل أن الشركة تسعى لتقديمه تحت الاسم التجارى Nokia 8 خلال فعاليات معرض MWC ببرشلونة خلال الشهر المقبل.

ووفقا لتقرير موقع fonearena الهندى، فإن Nokia 8 سيأتى فى نسختين مختلفتين، إحداهما توفر معالج Snapdragon 835 وذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت، وكاميرا خلفية 24 ميجا بيكسل، مع ميزة التثبيت البصرى للصورة OIS، بينما النسخة الأخرى من الهاتف ستأتى بمعالج Snapdragon 821 وذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت، دون معرفة دقة الكاميرا.

ومن المنتظر أن تأتى كلا نسختى الهاتف بكاميرا أمامية 12 ميجا بيكسل، مع شاشة بقياس 5.7 بوصة Quad HD من نوعية Super AMOLED، بالإضافة إلى زوج من مكبرات الصوت فى الأمام، ومن المنتظر أن يعمل Nokia 8 بنظام التشغيل أندرويد نوجا 7.0، بالإضافة إلى وجود مستشعر لبصمة الإصبع لزيادة مستوى الحماية، ودعم شبكات الجيل الرابع.

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