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تعرف على القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم افريقيا
الكاف

تعرف على القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم افريقيا

السبت، 14 يناير 2017 01:51 م
متابعات

تنطلق اليوم بطولة الأمم الإفريقية فى نسختها الـ 31 فى الجابون بمباراة الجابون وغينيا فى السادسة مساء حتى 5 فبراير المقبل بمشاركة 16 منتخبا تم تقسيمهم الى أربع مجموعات، وتوج 13 منتخبا من قبل بالبطولة منذ بدايتها عام 1957 فى السودان.

وتنقل مباريات البطولة على قنوات بي إن سبورتس صاحبة الحقوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقامت بتخصيص باقة جديدة لمباريات كأس أفريقيا، مقابل رسوم اشتراك جديدة لتزيد من الأعباء المادية على عشاق كرة القدم، خصوصًا في الوطن العربي.

ولكن رغم ذلك سيكون هناك بديل لقنوات بي إن سبورتس، لمشاهدة مباريات كأس أفريقيا:

وفيما يلي القنوات الأوروبية التي ستنقل البطولة على النحو التالي:

يوروسبورت 1 البرتغال
هيسباسات 30 ° w - 12398 h 27500 hd
هيسباسات 30 ° w - 12130 h 27500 sd
هيسباسات 30 ° w - 12363 h 27500 sd

يوروسبورت 1 إسبانيا
هيسباسات 30 ° w - 12227 v 27500 sd
أسترا 19 ° e - 10758 v 22000 sd
أسترا 19 ° e - 10936 v 22000 hd

يوروسبورت 1 ألمانيا
أسترا 19 ° e - 12226 h 27500 sd

يوروسبورت 1 المجر
ثور 1 درجة غربا - 12265 v 28000 sd

يوروسبورت 1 بولندا
هوت بيرد 13 ° e - 10912 v 27500 hd
هوت بيرد 13 ° e - 12189 v 27500 sd

bein الرياضة 1 hd فرنسا
astra 19 ° e - 11377 v 22000
وهوت بيرد 13 ° e - 11096 h 29900

bein الرياضية 2 hd فرنسا
astra 19 ° e - 11377 v 22000
وهوت بيرد 13 ° e - 11096 h 29900

bein الرياضة 3 hd فرنسا
astra 19 ° e - 11377 v 22000

يوروسبورت 1 hd جمهورية التشيك
astra 23 ° e - 12111 h 27500 hd
ثور 1 درجة غربا - 11977 h 30000 hd

euro sport 1 hd بلجيكا
أسترا 23 ° e - 12111 h 27500 hd

يوروسبورت 1 hd هولندا
أسترا 23 ° e - 12129 v 29900 hd

فوكس سبورت 2 hd هولندا
أسترا 23 ° e - 12188 h 29900

esp1 روسيا
أسترا 31 ° e - 12071 h 30000 sd

يوروسبورت بلغاريا
هيلاس سات 39 ° e - 12606 h 30000 sd

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