تعرف على القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم افريقياالسبت، 14 يناير 2017 01:51 م
تنطلق اليوم بطولة الأمم الإفريقية فى نسختها الـ 31 فى الجابون بمباراة الجابون وغينيا فى السادسة مساء حتى 5 فبراير المقبل بمشاركة 16 منتخبا تم تقسيمهم الى أربع مجموعات، وتوج 13 منتخبا من قبل بالبطولة منذ بدايتها عام 1957 فى السودان.
وتنقل مباريات البطولة على قنوات بي إن سبورتس صاحبة الحقوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقامت بتخصيص باقة جديدة لمباريات كأس أفريقيا، مقابل رسوم اشتراك جديدة لتزيد من الأعباء المادية على عشاق كرة القدم، خصوصًا في الوطن العربي.
ولكن رغم ذلك سيكون هناك بديل لقنوات بي إن سبورتس، لمشاهدة مباريات كأس أفريقيا:
وفيما يلي القنوات الأوروبية التي ستنقل البطولة على النحو التالي:
يوروسبورت 1 البرتغال
هيسباسات 30 ° w - 12398 h 27500 hd
هيسباسات 30 ° w - 12130 h 27500 sd
هيسباسات 30 ° w - 12363 h 27500 sd
يوروسبورت 1 إسبانيا
هيسباسات 30 ° w - 12227 v 27500 sd
أسترا 19 ° e - 10758 v 22000 sd
أسترا 19 ° e - 10936 v 22000 hd
يوروسبورت 1 ألمانيا
أسترا 19 ° e - 12226 h 27500 sd
يوروسبورت 1 المجر
ثور 1 درجة غربا - 12265 v 28000 sd
يوروسبورت 1 بولندا
هوت بيرد 13 ° e - 10912 v 27500 hd
هوت بيرد 13 ° e - 12189 v 27500 sd
bein الرياضة 1 hd فرنسا
astra 19 ° e - 11377 v 22000
وهوت بيرد 13 ° e - 11096 h 29900
bein الرياضية 2 hd فرنسا
astra 19 ° e - 11377 v 22000
وهوت بيرد 13 ° e - 11096 h 29900
bein الرياضة 3 hd فرنسا
astra 19 ° e - 11377 v 22000
يوروسبورت 1 hd جمهورية التشيك
astra 23 ° e - 12111 h 27500 hd
ثور 1 درجة غربا - 11977 h 30000 hd
euro sport 1 hd بلجيكا
أسترا 23 ° e - 12111 h 27500 hd
يوروسبورت 1 hd هولندا
أسترا 23 ° e - 12129 v 29900 hd
فوكس سبورت 2 hd هولندا
أسترا 23 ° e - 12188 h 29900
esp1 روسيا
أسترا 31 ° e - 12071 h 30000 sd
يوروسبورت بلغاريا
هيلاس سات 39 ° e - 12606 h 30000 sd
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