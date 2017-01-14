 Moheet on google
السبت 14 يناير 2017 12:50 مساءً
روابط سريعة
عودة رائد فضاء فرنسي إلى محطة الفضاء الدولية
توماس-بيسكيه-رائد-الفضاء-الفرنسي

عودة رائد فضاء فرنسي إلى محطة الفضاء الدولية

السبت، 14 يناير 2017 01:50 م

أكمل توماس بيسكيه رائد الفضاء الفرنسي  أول عملية سباحة في الفضاء أمس الجمعة، وعاد إلى محطة الفضاء الدولية بعد ما يقرب من ست ساعات لتحديث بطارية في الفضاء الخارجي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة الفضاء الأوروبية (إي إس ايه) أمس الجمعة إن أول سباحة في الفضاء لرائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه قد تمت بنجاح . واستمرت السباحة في الفضاء، التى جرت جنبا إلى جنب مع رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا شين كمبرو، أقل قليلا من 6 ساعات.

وكان الهدف من السير في الفضاء تحسين ورفع أداء البطاريات في نظام الطاقة بمحطة الفضاء الدولية.

وقام كمبرو بعملية سباحة مماثلة في الفضاء الأسبوع الماضي مع بيجي ويتسون رائد فضاء بوكالة ناسا.

وقامت البعثتان برفع كفاءة إمدادات الطاقة في محطة الفضاء الدولية، فى عملية تم خلالها استخدام بطاريات من نوع ليثيوم أيون لتحل محل البطاريات من نوع نيكل – هيدروجين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3