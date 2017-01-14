أكمل توماس بيسكيه رائد الفضاء الفرنسي أول عملية سباحة في الفضاء أمس الجمعة، وعاد إلى محطة الفضاء الدولية بعد ما يقرب من ست ساعات لتحديث بطارية في الفضاء الخارجي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة الفضاء الأوروبية (إي إس ايه) أمس الجمعة إن أول سباحة في الفضاء لرائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه قد تمت بنجاح . واستمرت السباحة في الفضاء، التى جرت جنبا إلى جنب مع رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا شين كمبرو، أقل قليلا من 6 ساعات.

وكان الهدف من السير في الفضاء تحسين ورفع أداء البطاريات في نظام الطاقة بمحطة الفضاء الدولية.

وقام كمبرو بعملية سباحة مماثلة في الفضاء الأسبوع الماضي مع بيجي ويتسون رائد فضاء بوكالة ناسا.

وقامت البعثتان برفع كفاءة إمدادات الطاقة في محطة الفضاء الدولية، فى عملية تم خلالها استخدام بطاريات من نوع ليثيوم أيون لتحل محل البطاريات من نوع نيكل – هيدروجين.