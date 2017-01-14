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تعطل حسابات ملايين المستخدمين على موقع "فيس بوك"
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تعطل حسابات ملايين المستخدمين على موقع "فيس بوك"

السبت، 14 يناير 2017 01:48 م

أفادت تقارير إعلامية أن خدمات موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تعطلت لملايين المستخدمين في العالم.

وقال خبراء في مجال منصات التواصل الاجتماعي أن أجزاء من وسط أوروبا والجهة الشرقية من الولايات المتحدة شهدت تعطلا للموقع.

وينتظر أن يعلق مسؤولو الموقع على الحادثة التي تسببت بتعطل حسابات ملايين المستخدمين.

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