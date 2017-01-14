الزوج النكدي.. طاقة سلبية تنعكس على الزوجة والأسرة - محيط

عادة ما يردد الرجال مقولة “زوجتي نكدية”، وأن النكد صفة لا تتجزأ من شخصية المرأة، إلا أن الأمر قد يتغير وتنتقل تلك الصفة إلى الرجل،…