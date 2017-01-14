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ضبط 3 من قيادات الإخوان بالبحيرة متهمين بالتحريض على العنف
اﻻمن ـ الشرطة المصرية ـ الداخلية

ضبط 3 من قيادات الإخوان بالبحيرة متهمين بالتحريض على العنف

السبت، 14 يناير 2017 01:54 م
وكالات

تمكنت مباحث البحيرة من ضبط 3 من جماعة الإخوان، المطلوبين من النيابة العامة للتحقيق معهم فى اتهامات بالتحريض على العنف والتظاهر بدون تصريح.
كانت حملة أشرف عليها اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، قد تمكنت من ضبط “أسامة ج.ح.”، 59 عامًا، مهندس، مقيم بمركز أبو المطامير، و”عبد المنعم ا.ش.”، 21 عاما، طالب، ومحمود ع.ز.”، 21 عاما، حاصل على دبلوم، يقيمان بمركز كوم حمادة، مطلوب ضبطهم من النيابة العامة للتحقيق معهم فى اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة، والتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف.

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