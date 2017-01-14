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المرصد السوري: "داعش" يهاجم دير الزور ومقتل العشرات
تنظيم داعش - سوريا

المرصد السوري: "داعش" يهاجم دير الزور ومقتل العشرات

السبت، 14 يناير 2017 01:48 م
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية شنوا أكبر هجوم لهم منذ شهور على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية بمدينة دير الزور السبت مما خلف عشرات القتلى.

وأضاف أن ستة انفجارات على الأقل هزت المدينة فيما اشتبك المقاتلون مع القوات الحكومية.

وتابع أن الطيران السوري رد بقصف مواقع للتنظيم المتشدد.

وتسيطر “داعش” على معظم أنحاء محافظة دير الزور التي تقع على الحدود مع العراق بما في ذلك أكثر من نصف المدينة وتحاصر المناطق التي لا تزال الحكومة تسيطر عليها بالمدينة منذ قرابة عامين.

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