أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في محافظة الإسكندرية، أنها ستحتفل يوم الاربعاء المقبل، بعيد الغطاس المجيد، عبر إقامة قداس من المقرر أن يترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأشارت الكنيسة في بيان لها، إلا أنه لن يسمح بالتغطية الإعلامية لقداس العيد بدون تصريح صادر من الكنيسة، يمكن الحصول عليه للراغبين عبر احضار الكارنيهات الخاصة بالمؤسسة الإعلامية والصحفية التى يعملون فيها، والبطاقات الشخصية، وأنه بدونهما لن يسمح بدخول اى شخص، حيث ستخصص الكنيسة أماكن معينة للإعلامييين والصحفيين داخل الكنيسة.