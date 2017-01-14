 Moheet on google
السبت 14 يناير 2017 12:57 مساءً
روابط سريعة
"تواضروس" يترأس قداس عيد الغطاس الأربعاء المقبل في الإسكندرية
البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

"تواضروس" يترأس قداس عيد الغطاس الأربعاء المقبل في الإسكندرية

السبت، 14 يناير 2017 01:55 م
متابعات

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في محافظة الإسكندرية، أنها ستحتفل يوم الاربعاء المقبل، بعيد الغطاس المجيد، عبر إقامة قداس من المقرر أن يترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأشارت الكنيسة في بيان لها، إلا أنه لن يسمح بالتغطية الإعلامية لقداس العيد بدون تصريح صادر من الكنيسة، يمكن الحصول عليه للراغبين عبر احضار الكارنيهات الخاصة بالمؤسسة الإعلامية والصحفية التى يعملون فيها، والبطاقات الشخصية، وأنه بدونهما لن يسمح بدخول اى شخص، حيث ستخصص الكنيسة أماكن معينة للإعلامييين والصحفيين داخل الكنيسة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3