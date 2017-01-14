اكتشاف ثغرة في "واتس اب" تسمح باعتراض الرسائل والاطلاع عليهاالسبت، 14 يناير 2017 01:46 م
كشف باحث في علوم التشفير والأمن المعلوماتي وجود ثغرة في نظام المراسلة الجديد بتطبيق “واتساب”، يسمح لـ “فيسبوك” ومؤسسات أخرى باعتراض والاطلاع على الرسائل المشفرة، بخلاف ما أعلنت عنه “فيسبوك” في وقت سابق، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا جارديان” البريطانية.
وتزعم مؤسسة “فيس بوك” المالكة لتطبيق “واتس اب” أنه ليس بإمكان أحد مقاطعة الرسائل، حتى الشركة نفسها وطاقم العاملين بها، منذ بدء العمل بنظام التشفير الجديد “التشفير التام بين الأطراف”، مؤكدة أن ذلك النظام سيحافظ بالكامل على خصوصية مستخدمي التطبيق.
لكن، ووفقا للتقرير الذي نشرته “ذا جارديان”، اليوم الجمعة، أظهر البحث الذي أجراه الباحث في علوم التشفير والأمن المعلوماتي بجامعة كاليفورنيا توبياس بولتر أن الشركة بإمكانها في الواقع قراءة الرسائل بسبب الطريقة التي طبق بها واتساب بروتوكول “التشفير التام بين الأطراف”.
ونقلت الصحيفة عن نشطاء معنيين بحقوق الخصوصية أن عرضة الرسائل للاطلاع هي “تهديد ضخم لحرية التعبير”، محذرين من إمكانية استخدامها عبر وكالات حكومية للتحري عن المستخدمين الذين يعتقدون أن رسائلهم بمأمن من المراقبة، لا سيما وأن “واتساب” يجعل من امتيازاته فيما يتعلق بالخصوصية والأمن إحدى أفضل ركائزه بما جعله أداة اتصالات أساسية للنشطاء والمعارضين والدبلوماسيين.
وقالت “ذا جارديان” إن بنوتلر أبلغ “فيسبوك” في أبريل الماضي بشأن تلك الثغرة، وردت المؤسسة بأنها تعلم بوجودها، فيما أشارت الصحيفة إلى أنها تأكدت من وجود تلك الثغرة حتى الآن، وأنه لم يتم العمل عليها.
وردت واتساب بأنها لا تعطى الحكومات اي منفذ على نظامها وسوف ترفض أى طلب حكومي بفتح منفذ لها.
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